Футболисты «Спартака» вылетели на сборы в Дубай без Жиго
«Спартак»: Жиго не полетел на сборы в Дубай с командой из-за простуды
«Спартак» отправился на тренировочные зимние сборы в Дубай без защитника Самюэля Жиго. Об этом сообщила пресс-служба «красно-белых».
Французский защитник Жиго прилетит в расположение команды, когда поправится после простуды.
«Спартак» проведет два сбора в Дубае — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Они пройдут на территории комплекса «Джебель-Али».
28 января столичный клуб проведет контрольную игру против словацкого «Слована», 2 февраля — против латвийской «Риги», 5-го — против малайзийского «Джохора», а 8-го — против «Урала».
После 18 туров чемпионата России «Спартак» идет на девятом месте с 23 очками.