Футболисты «Спартака» вылетели на сборы в Дубай без Жиго

«Спартак» отправился на тренировочные зимние сборы в Дубай без защитника Самюэля Жиго. Об этом сообщила пресс-служба «красно-белых».

Французский защитник Жиго прилетит в расположение команды, когда поправится после простуды.

«Спартак» проведет два сбора в Дубае — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Они пройдут на территории комплекса «Джебель-Али».

28 января столичный клуб проведет контрольную игру против словацкого «Слована», 2 февраля — против латвийской «Риги», 5-го — против малайзийского «Джохора», а 8-го — против «Урала».

После 18 туров чемпионата России «Спартак» идет на девятом месте с 23 очками.