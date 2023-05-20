Спорт 20 мая 2023, 09:22 Футболисты «Спартака» сыграют с ЦСКА в особой форме для фанатов «Спартак» сыграет с ЦСКА в форме с фотографиями перформансов болельщиков клуба РИА «Новости»

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Игроки ФК «Спартак» выйдут на поле на матч с ЦСКА в уникальных футболках, номера на которых собрали из снимков ярких перфомансов. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Футболисты московского «Спартака» будут участвовать в матче с ЦСКА в специальной форме.

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«Номера на футболках выполнены из фотографий топовых перфомансов красно-белых болельщиков на домашнем стадионе», — уточнили представители «Спартака».

Изображения перформансов для создания номеров собрали за последние шесть лет. Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится в Тушино в воскресенье, 21 мая. Начало игры назначено на 16:30 по московскому времени.

До завершения сезона-2022/23 чемпионата России по футболу осталось провести три тура. Команда «Спартака» сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице. ЦСКА расположились на второй строчке.

Ранее РФС подтвердил проведение финала Кубка России по футболу в «Лужниках» 11 июня. В итоговой встрече московский ЦСКА сразится с победителем второго этапа финала «плей-офф пути регионов», который пройдет 17 мая между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром».