20 мая 2023, 09:22
Футболисты «Спартака» сыграют с ЦСКА в особой форме для фанатов
«Спартак» сыграет с ЦСКА в форме с фотографиями перформансов болельщиков клуба
Игроки ФК «Спартак» выйдут на поле на матч с ЦСКА в уникальных футболках, номера на которых собрали из снимков ярких перфомансов. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Футболисты московского «Спартака» будут участвовать в матче с ЦСКА в специальной форме.
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«Номера на футболках выполнены из фотографий топовых перфомансов красно-белых болельщиков на домашнем стадионе», — уточнили представители «Спартака».
Изображения перформансов для создания номеров собрали за последние шесть лет. Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится в Тушино в воскресенье, 21 мая. Начало игры назначено на 16:30 по московскому времени.
До завершения сезона-2022/23 чемпионата России по футболу осталось провести три тура. Команда «Спартака» сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице. ЦСКА расположились на второй строчке.
Ранее РФС подтвердил проведение финала Кубка России по футболу в «Лужниках» 11 июня. В итоговой встрече московский ЦСКА сразится с победителем второго этапа финала «плей-офф пути регионов», который пройдет 17 мая между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром».
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