Спорт 30 августа 2023, 07:50 Футболисты «Спартака» разгромили «Динамо» в Кубке России «Спартак» победил «Динамо» в матче Кубка России со счетом 4:1 РИА «Новости»

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Московский «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» победил «Динамо» в матче третьего тура групповой стадии Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе «красно-белых» дважды забил нападающий Александр Соболев, еще по голу добавили Срджан Бабич и Антон Зиньковский. Единственный мяч за «Динамо на свой счет записал Муми Нгамале.

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Для «Спартака» эта победа стала третьей подряд в Кубке страны. В активе команды Гильермо Абаскаля девять очков, она идет на первом месте в квартете D. У «Динамо» в активе четыре очка, клуб занимает вторую строчку с 4 очками.

В следующем туре Кубка России «Спартак» 19 сентября на чужом поле сыграет с «ПАРИ Нижний Новгород», а «Динамо» в тот же день в гостях встретится с «Краснодаром».

В последнем матче чемпионата России «Спартак» на своем поле сыграл вничью с грозненским «Ахматом».