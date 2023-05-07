07 мая 2023, 20:18
Футболисты «Родины» обыграли «Уфу» в матче Первой лиги в Москве
«Родина» победила «Уфу» в матче Первой лиги 7 мая
Московская футбольная команда «Родина» переиграла «Уфу» в матче Первой лиги. Игра завершилась со счетом 2:1, сообщило РИА «Новости».
Игроки столичной «Родины» одержали победу над «Уфой» в матче 30-го тура Первой лиги со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве 7 мая.
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В команде победителей отличились бывшие футболисты столичного «Торпедо» Амур Калмыков, забивший гол на 17-й минуте, а также свой вклад в победу внес Мухаммад Султонов. Он отметился мячом на 62-й минуте.
Соперникам результат принес Алексей Евсеев на 65-й минуте, забив мяч в серии пенальти.
Футболисты «Родины» продлили беспроигрышную серию до пяти матчей. Команда получила 42 очка и заняла седьмое место в таблице первенства.
«Уфа» с 28 очками расположилась на 16-м месте в таблице и находится в зоне вылета.
Ранее столичный ЦСКА переиграл «Оренбург» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 2:1.
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев на восьмой минуте забил первый гол, а нападающий Федор Чалов отметился мячом на 87-й минуте.
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