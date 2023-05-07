Спорт 07 мая 2023, 20:18 Футболисты «Родины» обыграли «Уфу» в матче Первой лиги в Москве «Родина» победила «Уфу» в матче Первой лиги 7 мая РИА «Новости»

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Московская футбольная команда «Родина» переиграла «Уфу» в матче Первой лиги. Игра завершилась со счетом 2:1, сообщило РИА «Новости».

Игроки столичной «Родины» одержали победу над «Уфой» в матче 30-го тура Первой лиги со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве 7 мая.

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В команде победителей отличились бывшие футболисты столичного «Торпедо» Амур Калмыков, забивший гол на 17-й минуте, а также свой вклад в победу внес Мухаммад Султонов. Он отметился мячом на 62-й минуте.

Соперникам результат принес Алексей Евсеев на 65-й минуте, забив мяч в серии пенальти.

Футболисты «Родины» продлили беспроигрышную серию до пяти матчей. Команда получила 42 очка и заняла седьмое место в таблице первенства.

«Уфа» с 28 очками расположилась на 16-м месте в таблице и находится в зоне вылета.

Ранее столичный ЦСКА переиграл «Оренбург» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 2:1.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев на восьмой минуте забил первый гол, а нападающий Федор Чалов отметился мячом на 87-й минуте.