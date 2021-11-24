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    24 ноября 2021, 21:59

    Футболисты «ПСЖ» допустили, что команду может возглавить Зидан

    Зинедин Зидан может стать наставником «ПСЖ»

    Артур Блянихов

    Игроки французского клуба «Пари Сен-Жермен» считают, что пост главного тренера может занять Зинедин Зидан. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.

    По словам инсайдера, футболисты выразили уверенность, что Зидан может возглавить команду в ближайшем будущем. Отмечается, что он хочет стать наставником клуба, поскольку у него сложились хорошие отношения с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.