Футболисты «ПСЖ» допустили, что команду может возглавить Зидан

Игроки французского клуба «Пари Сен-Жермен» считают, что пост главного тренера может занять Зинедин Зидан. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.

По словам инсайдера, футболисты выразили уверенность, что Зидан может возглавить команду в ближайшем будущем. Отмечается, что он хочет стать наставником клуба, поскольку у него сложились хорошие отношения с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.