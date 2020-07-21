Футболисты попадут под новый НДФЛ для богатых. Это ударит по клубам?

Начиная со следующего года доход более пяти миллионов рублей будет облагаться налогом в 15%. Повышение ставки затронет и российских футболистов. При этом в спортивных клубах разделились во мнениях об ощутимости дополнительных процентов.

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко отметил, что никогда не понимал, почему зарабатывающие большие деньги должны платить повышенный процент. Ведь один и тот же налог с разных сумм является разным.

«И все эти танцы с бубнами вокруг всех этих вещей для меня всегда были не очень понятны. Но общество требует, пусть будет так, но я думаю, что эти 2% сильно не покоробят ничью зарплату и зарплату футболистов», — пояснил он РБК.

Червиченко добавил, что обычно футболисты получают нетто или определенную часть бонусами. С повышением налога клубы будут платить немного больше, но речь идет не о радикальных цифрах. В свою очередь, экс-менеджер «Локомотива» Юрий Белоус заявил, что 2% — ощутимое значение.

«В футболе сложилась такая ситуация, что когда обсуждают зарплату, то говорят о нетто — это чистые деньги, которые будут получать футболисты. Налоги в большинстве своем за футболистов платит клуб. У футболиста не должно быть [проблем], а вот для клубов, конечно, 2% — достаточная сумма для бюджета», — подчеркнул Белоус.

По его словам, футбольные клубы начнут сокращать расходы и пытаться выгоднее продать игроков. Бывший менеджер считает, что футбольная лига должна помогать клубам, например, спонсорами и другими способами.

Президент России Владимир Путин заявил, что с 1 января 2021 года вводится повышенная ставка налога на доходы физических лиц в 15%. Это касается тех людей, чей заработок превышает пять миллионов. Все собранные деньги будут отправлять на лечение детей с редкими и тяжелыми заболеваниями.