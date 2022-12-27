Спорт 27 декабря 2022, 18:16 Футболисты Пиняев и Глушенков заключили договор с «Локомотивом»

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Футбольный клуб «Локомотив» заключил контракт со спортсменами «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым и Максимом Глушенковым. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

Контракты футболистов рассчитаны на 3,5 года.

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В текущем сезоне Пиняев принял участие в 15 матчах в составе «Крыльев Советов». Он отметился четырьмя голами, а также четырьмя результативными передачами. Глушенков сыграл в 21 матче, забил шесть голов и отдал шесть передач.

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