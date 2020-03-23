    23 марта 2020, 16:03

    Футболисты «Динамо» переходят на онлайн-тренировки

    Анастасия Кременчугская

    Игорь Ершов, пресс-атташе футбольного клуба «Динамо», рассказал, как будут проходить онлайн-тренировки спортсменов. Данная мера связана с угрозой распространения коронавируса. Об этом написал сайт «Вечерняя Москва».

    Футболисты, как и многие другие, переходят на удаленную работу. Тренировки будут проводиться по видеоконференции. Проведет их тренер по физической подготовке Хосе Пастор Верчили.

    Всем игрокам клуба доставят специальный инвентарь на дом. Пока у футболистов запланировано по одной тренировке в день, продолжительность каждой составит примерно 45 минут.