Футболисты «Динамо» переходят на онлайн-тренировки

Футболисты, как и многие другие, переходят на удаленную работу. Тренировки будут проводиться по видеоконференции. Проведет их тренер по физической подготовке Хосе Пастор Верчили.

Всем игрокам клуба доставят специальный инвентарь на дом. Пока у футболистов запланировано по одной тренировке в день, продолжительность каждой составит примерно 45 минут.