Футболисты «Динамо» переходят на онлайн-тренировки
Игорь Ершов, пресс-атташе футбольного клуба «Динамо», рассказал, как будут проходить онлайн-тренировки спортсменов. Данная мера связана с угрозой распространения коронавируса. Об этом написал сайт «Вечерняя Москва».
Футболисты, как и многие другие, переходят на удаленную работу. Тренировки будут проводиться по видеоконференции. Проведет их тренер по физической подготовке Хосе Пастор Верчили.
Всем игрокам клуба доставят специальный инвентарь на дом. Пока у футболистов запланировано по одной тренировке в день, продолжительность каждой составит примерно 45 минут.