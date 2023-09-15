Спорт 15 сентября 2023, 15:29 Футболисты Чалов и Зиньковский вошли в лонг-лист премии «Джентльмен года»

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Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов и атакующий полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский вошли в лонг-лист футбольной премии «Джентльмен года». Об этом сообщил сайт kp.ru.

На первом этапе голосуют болельщики и выбирают тройку претендентов, на втором этапе свой выбор делают известные тренеры, журналисты и деятели футбола. Обладателю премии вручается смокинг.

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Отмечается, что в лонг-лист премии вошли 16 футболистов из различных российских клубов.