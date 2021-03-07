Футболисты «Баварии» обыграли дортмундскую «Боруссию»

Мюнхенская «Бавария» обошла дортмундскую «Боруссию» в матче 24-го тура футбольного чемпионата Германии. Победу своей команде принес хет-трик Роберта Левандовского.

Игра двух футбольных клубов проходила 6 марта в Мюнхене. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев. «Боруссия» вела к 10-й минуте в два мяча, но до объявления перерыва Левандовскому удалось сравнять счет. На 88-й минуте третий для команды гол забил Леон Горецка. Четвертый мяч реализовал польский форвард на 90-й минуте встречи.

Во время игры Эрлингу Холанду удалось забить 100-й мяч в своей профессиональной карьере. Рубеж спортсмен из «Баварии» преодолел с первым голом в ворота мюнхенцев.

Сейчас в активе «Баварии» насчитывается 55 очков. Команда вернулась на первое место в таблице бундеслиги, опередив «Лейпциг» на два балла. «Боруссия» заработала 39 очков, заняв шестую строчку в списке.

В середине февраля «Бавария» обыграла мексиканский «Тигрес» со счетом 1:0. Благодаря этой победе футболистам удалось второй раз в истории соревнований стать победителями клубного чемпионата мира по футболу.