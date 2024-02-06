Спорт 06 февраля 2024, 15:24 Футболисту «Спартака» придется выплатить компенсацию кузену за нападение с ножом Суд обязал футболиста «Спартака» Промеса возместить ущерб двоюродному брату Edgar Breshchanov/Global Look Press

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Игрока «Спартака» Квинси Промеса обязали выплатить компенсацию двоюродному брату, на которого он напал с ножом. Об этом сообщило нидерландское издание AD.

Суд еще не установил точную сумму, которую будет необходимо выплатить родственнику спортсмена. По информации издания, адвокат двоюродного брата планировал потребовать компенсацию в размере сотен тысяч евро. Нападающий «Спартака» отрицает обвинения в свой адрес.

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«По оценкам юристов Промеса, эта сумма будет в разы меньше. Они сомневаются в травме племянника, которая вызвала некоторые эмоции во время слушаний по делу в ноябре прошлого года», — указали в издании.

По информации RT, суд Амстердама в июне 2023 года приговорил футболиста к 18 месяцам тюрьмы за нападение на кузена с отягчающими обстоятельствами.

Ранее прокуратура Нидерландов запросила для Промеса девять лет тюрьмы за контрабанду кокаина. По версии обвинения, футболист финансировал операцию по ввозу запрещенных веществ в страну.