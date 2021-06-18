Футболисту сборной Дании Эриксену сделали операцию на сердце

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен успешно перенес операцию на сердце, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ. Ему стало плохо во время игры между Данией и Финляндией.

Его состояние оценивается как стабильное, уже сегодня Эриксена должны выписать из больницы. Ранее врач сборной Дании сообщал, что спортсмену вживят кардиостимулятор.

В день операции, 17 июня, состоялся матч между Данией и Бельгией. На десятой минуте игру прервали на несколько секунд в знак поддержки Кристиана Эриксена. Также бельгийцы не стали праздновать свои голы в знак уважения к выбывшему из строя футболисту.

Во время первого матча сборной Дании на чемпионате Европы Эриксен потерял сознание прямо на поле. Позже выяснилось, что у него была остановка сердца. К счастью, вовремя подоспевшие медики смогли реанимировать футболиста с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. После того, как футболиста госпитализировали, команды доиграли матч. Финны выиграли со счетом 1:0.