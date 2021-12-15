Футболисту МЮ Линделефу установили кардиомонитор из-за проблем с дыханием

Защитнику «Манчестер Юнайтед» Виктору Линделефу установили кардиомонитор, чтобы отслеживать его проблемы с дыханием. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на SportBible.

При этом в клубе не осведомлены о подробностях болезни футболиста.

«Он хорошо восстановился после эпизода, который перенес в матче с „Норвичем“. Все указывает на то, что это не связано с какой-либо вспышкой коронавируса в клубе», — прокомментировали в пресс-службе.

Во время матча в рамках АПЛ с «Норвичем» Линделефу стало плохо, он вынужден был покинуть поле.