Футболисту из французского клуба плеснули в лицо «жгучей жидкостью»

Игроку «Лорьяна» Йоану Висса плеснули в лицо «жгучей жидкостью». После случившегося 24-летнего футболиста срочно доставили в больницу, написало местное издание L`Equipe.

ФК «Лорьян» выразил поддержку нападающему и его семье. В команде надеются, что Йоан в скором времени присоединится к товарищам, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на заявление клуба.

По подозрению в нападении на футболиста задержана 32-летняя женщина. Администрация клуба рассчитывает на правосудие, а также считает, что автор нападения должен быть наказан.