Футболисту Фролову посоветовали заниматься своим делом, а не критиковать меры против COVID-19

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал действия властей по борьбе с распространением коронавируса. Бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт посоветовал футболисту заниматься спортом, а не комментировать решения, в которых он не разбирается.

«Я думаю, каждый должен заниматься своим делом. Вся страна в таком положении, и поэтому у нас нет никакого выбора. Мне кажется, что все, что происходит, как бы тяжело ни было, это, в общем-то, закономерно по сегодняшней ситуации. Я законопослушный человек, больше месяца сижу в изоляции. И что дальше?» — сказал «360» Раппопорт.

Он добавил, что спортсмены продолжают тренироваться, а сам эксперт видит, какая ситуация сложилась в столице и во всей стране.

«Вратарь „Крыльев Советов“ должен выполнять то, что требуют от него в клубе, городе или стране. Нравится тебе, не нравится. Мне кажется, неправильно высказывать свое мнение по вопросу, по которому, мне кажется, он не полностью информирован или не понимает. Я не понимаю ситуации, когда люди начинают вмешиваться», — подчеркнул собеседник «360».

Раппопорт отметил, что не считает для себя возможным давать какие-либо советы руководителям страны, даже несмотря на свой возраст. Такие действия просто нелепы, тем более если не владеешь всей информацией. По словам бывшего тренера, чем жестче и внимательнее относиться ко всем введенным требованиям, тем быстрее пройдет эпидемия и все вернутся к нормальной жизни.

«Впервые в жизни такой момент, что я такое длительное время не работал и сидел. Это очень тяжело. Но это не означает, что мы должны нарушать. Нравится мне это или не нравится. Я думаю, что у человека просто сдали нервы. Я думаю, что в клубе этот вопрос с ним должны обсудить и объяснить ему позицию, может быть, он чего-то недопонимает. Мое понимание такое», — заключил Раппопорт.

«Много падают и бьются головой»

Советский футболист и тренер Геннадий Морозов тоже заявил «360», что каждый человек должен заниматься своим делом. Никогда не стоит лезть туда, куда не требуется.

«У меня отношение к вратарям такое, что они много падают и иногда бьются об штангу. <…> То, что власти сейчас делают, это очень хорошо. Это спасает жизни людей, особенно пожилого возраста», — подчеркнул Морозов.

Речь идет о высказывании футболиста «Крыльев Советов» Евгения Фролова. Спортсмен раскритиковал меры властей по поддержке граждан во время пандемии и работу полиции, которая контролирует соблюдение самоизоляции. В клубе уже пообещали наказать вратаря согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях.