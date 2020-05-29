Футболисту «Атлетико» грозит тюрьма за неуплату налогов
Кроме шести месяцев тюрьмы, прокуратура попросила оштрафовать спортсмена на сумму более 500 тысяч евро, пишет Mundo Deportivo. Футболист еще в 2014 году нарушил налоговое законодательство. Тогда Коста не уплатил 1,1 миллиона евро с доходов, полученных от реализации имиджевых прав.
Речь идет о договоре с компанией Adidas, который спортсмен подписал перед переходом в лондонский «Челси». Прокуратура считает, что футболист скрыл свой доход от этой сделки. Слушание дела в суде назначили на 4 июня.
Диего Коста сейчас играет в составе «Атлетико». В клуб он вернулся из «Челси» в январе 2018 года. Еще спортсмен выступал за португальские «Брагу» и «Бенфику».
За годы своей профессиональной спортивной карьеры Коста успел стать чемпионом Англии, выиграть чемпионат и Кубок Испании, Лигу Европы UEFA и Суперкубок UEFA. Всего он провел на клубном уровне 460 матчей, в которых забил 178 голов.