Футболисту «Атлетико» грозит тюрьма за неуплату налогов

Нападающего мадридского «Атлетико» Диего Косту попросили посадить за решетку на полгода. Причиной такого требования прокуратуры стала неуплата налогов на сумму 1,1 миллиона евро.

Кроме шести месяцев тюрьмы, прокуратура попросила оштрафовать спортсмена на сумму более 500 тысяч евро, пишет Mundo Deportivo. Футболист еще в 2014 году нарушил налоговое законодательство. Тогда Коста не уплатил 1,1 миллиона евро с доходов, полученных от реализации имиджевых прав.

Речь идет о договоре с компанией Adidas, который спортсмен подписал перед переходом в лондонский «Челси». Прокуратура считает, что футболист скрыл свой доход от этой сделки. Слушание дела в суде назначили на 4 июня.

Диего Коста сейчас играет в составе «Атлетико». В клуб он вернулся из «Челси» в январе 2018 года. Еще спортсмен выступал за португальские «Брагу» и «Бенфику».

За годы своей профессиональной спортивной карьеры Коста успел стать чемпионом Англии, выиграть чемпионат и Кубок Испании, Лигу Европы UEFA и Суперкубок UEFA. Всего он провел на клубном уровне 460 матчей, в которых забил 178 голов.