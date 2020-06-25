Футболистов «Уфы» протестировали на коронавирус перед матчем со «Спартаком»

По данным издания, у всех членов команды тест на коронавирус оказался отрицательным.

В минувшие выходные появилась информация, что один из игроков «Уфы» подхватил инфекцию. Позднее руководство клуба заметило, что результаты теста футболиста были «сомнительными в отношении инфицирования коронавирусом».