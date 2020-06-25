Футболистов «Уфы» протестировали на коронавирус перед матчем со «Спартаком»
Перед матчем с московскими спартаковцами футболистов башкирской «Уфы» в полном составе протестировали на COVID-19. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, у всех членов команды тест на коронавирус оказался отрицательным.
В минувшие выходные появилась информация, что один из игроков «Уфы» подхватил инфекцию. Позднее руководство клуба заметило, что результаты теста футболиста были «сомнительными в отношении инфицирования коронавирусом».