Футболистов РПЛ обязали соблюдать социальную дистанцию

После возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) футболистам придется соблюдать социальную дистанцию.

В проекте медрегламента лиги говорится, что футболистов при выходе на поле больше не будут сопровождать дети, не будет обмена талисманами и вымпелами, пишет «Чемпионат». Также игроки не смогут собираться все вместе на поле и всем составом фотографироваться. Исключение составляют и презентации с участием дополнительных лиц и персон. В числе запрещенных действий оказались и рукопожатия.

На стадион клубы должны приезжать на нескольких автобусах. Сотрудники должны соблюдать дистанцию во время перемещения не меньше двух метров. Команды при этом должны приезжать на стадион в различное время.

Раздевалки расширят за счет сопредельных комнат, чтобы футболисты могли находиться друг от друга на расстоянии. Для каждого футболиста в раздевалках нужно приготовить форму и обувь. Использованную экипировку игроки должны будут оставлять в специальных корзинах, обувь там, где они переодеваются после матча. Занимать кабинки в душе игроки должны в шахматном порядке.

Накануне стало известно, что у перуанского футболиста Джефферсона Фарфана выявили коронавирус. Игрок выступает за московский «Локомотив». В пресс-службе «Локомотива» рассказали, что 35-летний игрок не контактировал ни с кем из команды. Фарфан самоизолировался в своем доме в Московской области с 22 марта. Нападающий стал первым игроком чемпионата России, у которого диагностировали COVID-19.

Чемпионат России по футболу возобновится уже в июне. Сразу несколько клубов поборются за выживание, а кто-то — за место в Лиге чемпионов. «360» разбирался в самых главных интригах чемпионата.