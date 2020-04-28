Футболистов начнут наказывать за плевки на поле

По словам председателя медицинского комитета международной федерации футбола Мишеля Д’Хоге, игроки действительно очень часто плюют на поле во время игры. Слюна может содержать в себе коронавирус, который вполне может заразить других игроков. При этом возбудитель может находиться там до нескольких часов.

Главная опасность в том, что многие игроки могут быть носителями возбудителя и даже не знать об этом, так как организм может не проявлять никаких симптомов.

«Я думаю, что мы должны максимально этого избегать. Вопрос в том, будет ли это возможно», — пояснил эксперт. Он отметил, что это одна из мер безопасности, которую стоит соблюдать после возобновления футбольных матчей.

По данным на вторник, 28 апреля, количество зараженных коонавирусом людей во всем мире превысило три миллиона человек. Число жертв превысило 210 тысяч человек.