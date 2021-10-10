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    10 октября 2021, 23:12

    Карпин взял вину за ошибки футболистов на себя

    Карпин: в ошибках сборной на матче со Словакией — моя вина

    Анастасия Кукова

    На традиционной пресс-конференции перед встречей отборочного турнира чемпионата мира 2022 со Словенией, главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у отечественных спортсменов мало что получилось в матче со Словакией. Он подчеркнул, что новых травм, как ни странно, не было.

    Карпин взял вину за ошибки футболистов на себя

    Его слова приводятся на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). По словам Карпина, футболисты готовятся к матчу, восстанавливаются, изучают теорию.

    «Разобрали игру со словаками, переговорил с ребятами. Все, что не получилось, — моя вина, потому что я не так донес до них, не так объяснил. К ребятам нет претензий, это не значит, что я пытаюсь снять с них ответственность», — сказал Карпин.

    Он признался, что его подопечных ждет трудная игра.

    «Понятно, что нас ждет наисложнейший соперник. Словакия показала силу, а Словения, как минимум, не слабее. Завтра нет фаворита, 50 на 50. Даже при том, что Словения играет у себя дома», — отметил тренер.

    Матч Словения — Россия состоится 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал сборную России детским садом под руководством Карпина. Но признал, что у команды есть перспективы.