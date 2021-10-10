Карпин взял вину за ошибки футболистов на себя

На традиционной пресс-конференции перед встречей отборочного турнира чемпионата мира 2022 со Словенией, главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у отечественных спортсменов мало что получилось в матче со Словакией. Он подчеркнул, что новых травм, как ни странно, не было.

Его слова приводятся на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). По словам Карпина, футболисты готовятся к матчу, восстанавливаются, изучают теорию.

«Разобрали игру со словаками, переговорил с ребятами. Все, что не получилось, — моя вина, потому что я не так донес до них, не так объяснил. К ребятам нет претензий, это не значит, что я пытаюсь снять с них ответственность», — сказал Карпин.

Он признался, что его подопечных ждет трудная игра.

«Понятно, что нас ждет наисложнейший соперник. Словакия показала силу, а Словения, как минимум, не слабее. Завтра нет фаворита, 50 на 50. Даже при том, что Словения играет у себя дома», — отметил тренер.

Матч Словения — Россия состоится 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал сборную России детским садом под руководством Карпина. Но признал, что у команды есть перспективы.