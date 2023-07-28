Спорт 28 июля 2023, 18:54 Футболистов из стран БРИКС могут перестать считать легионерами в России Генсек РФС Митрофанов: футболистов стран БРИКС могут перестать считать легионерами в РФ Freepik

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Если соглашение с БРИКС о свободном перемещении рабочей силы примут, жители этих стран перестанут считаться легионерами в России. На это указал генсек Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, выступая на сессии «Перспективы международного футбольного сотрудничества стран Африки и России», состоявшейся в рамках форума «Россия — Африка».

Митрофанов ответил на вопрос, рассматривает ли РФС смягчение лимита на легионеров для африканцев. Он заметил, что лимит на игроков определяет Министерство спорта, но есть и такие случаи, когда Россия заключает соглашения, касающиеся свободы передвижения рабочей силы. В соответствии с действующим сейчас соглашением в рамках Евразийского экономического союза белорусские спортсмены не считаются легионерами.

«Вчера как раз в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда — да, представители этих стран не будут считаться легионерами России», — процитировал генсека РФС «Матч ТВ».

В состав БРИКС на данный момент входят Россия, Бразилия, Индия, ЮАР и Китай. КНР выступает за расширение альянса, однако, по некоторым данным, Индия и Бразилия не поддерживают это предложение.