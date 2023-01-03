Спорт 03 января 2023, 19:54 Футболистов эстонской сборной пристыдили за фото с Карпиным Эстонские болельщики раскритиковали футболистов сборной страны за фото с Карпиным РИА «Новости»

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Игроков сборной Эстонии по футболу резко раскритиковали за фото с тренером национальной команды России Валерием Карпиным. Недовольство выразило объединение эстонских болельщиков MTU Jalgpallihaigla, сообщил RT.

По мнению болельщиков, поведение футболистов, которые сфотографировались с Карпиным, нельзя одобрять, хотя эта встреча была частной и спортсмены не были ее организаторами.

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«Они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы», — подчеркнули участники объединения.

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В MTU Jalgpallihaigla выразили уверенность, что в настоящее время отношения с российскими футбольными должностными лицами неприемлемы.

Фото, которое оскорбило эстонских болельщиков, опубликовал в соцсетях бывший игрок сборной Андрей Степанов. Снимок сделали в ресторане. На нем можно видеть Карпина, капитана сборной Эстонии Константина Васильева и полузащитника Сергея Зенева.

Вместе с ними были помощник главного тренера эстонской команды Андрес Опер и еще несколько экс-игроков команды.

Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России и является уроженцем Нарвы.