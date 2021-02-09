Полиция нашла расиста, достававшего футболистов «Челси»

Британская полиция вычислила 21-летнего жителя, писавшего расистские сообщения в Twitter о футболистах команды «Челси». Подозреваемого задержали для допроса, после чего освободили до окончания расследования, сообщили полицейские.

Автора расистских постов обнаружили в Ретфорде. В течение 2020 года в его микроблоге появлялись сообщения, нарушающие закон «О злонамеренных высказываниях».

В лондонском «Челси» приветствовали задержание болельщика. В пресс-службе команды назвали это свидетельством того, что сообщения, разжигающие ненависть в соцсетях, имеют последствия.

До этого с расистскими оскорблениями столкнулся игрок «Челси» Рис Джеймс. После этого владелец клуба Роман Абрамович пообещал выделить больше денег для борьбы с дискриминацией.

Ранее депутат норвежского парламента предложил выдвинуть движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») на Нобелевскую премию мира. По его словам, BLM стало всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью и добилось большого успеха в том, чтобы рассказать об этом.