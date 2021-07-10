Футболистов «Анже» отправили проходить военную подготовку

Игроков французского «Анже» отправили на военную подготовку. Футболисты отрабатывают приемы вместо предсезонных сборов. Об этом сообщила пресс-служба спортивного клуба.

«Сплоченность, командный дух и превосходство над собой», — написала пресс-служба «Анже» в Twitter.

К посту добавили видео, снятое во время прохождения военной подготовки. На кадрах видно, как футболисты сначала бегут с канатом, а затем помогают друг другу забраться на некое сооружение.

По словам главного тренера команды Жеральда Батикла, военная подготовка поможет сплотить спортсменов перед началом нового чемпионата.

В начале июля стало известно, что «Анже» могут исключить из числа участников французской Лиги 1. Футбольный клуб решили отправить в Лигу 2 из-за финансовых нарушений. «Анже» уже подал апелляцию. Как заявил владелец спортивного клуба Саид Шабан, на решение национального директората по управлению (DNCG) повлияло отсутствие необходимого документа.