Комментатор Орлов признался, кого считает лучшим российским футболистом в истории

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что считает лучшим игроком в истории российского футбола Андрея Аршавина. Журналиста процитировала «Политика Сегодня».

Орлов напомнил, что за последние 30 лет Аршавин является единственным российским футболистом, которому удалось дотянуться до чемпионата Англии. В свое время он выступал за лондонский «Арсенал».

«Более того, ему там аплодировали. Хоть он и недолго там был, как комета пролетел, но поднялся», — обратил внимание комментатор.

Уточняется, что Аршавин ушел из профессионального футбола в 2018 году. Казахстанский «Кайрат» был последней командой, за которую он играл.