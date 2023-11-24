Спорт 24 ноября 2023, 20:15 Футболистки «Зенита» второй раз подряд стали чемпионками России Футболистки «Зенита» обыграли ЦСКА, став чемпионками России во второй раз РИА «Новости»

Читать 360tv в

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче заключительного тура чемпионата России по футболу среди женщин. Спортсменки заняли первое место второй раз подряд.

Встреча команд состоялась в Химках. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита». В составе победительниц голами отметились Ана Диаш (63-я минута) и Алена Андреева (66-я минута). Среди «красно-синих» отличилась Татьяна Петрова, забив единственный мяч.

Реклама

Перед решающим туром у команд было по 38 очков. В прошлом сезоне «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата РФ. При этом ЦСКА также занял второе место. Бронзу забрали футболистки московского «Локомотива».

Ранее суперкомпьютер статистической платформы Opta предсказал победу «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Шансы «Зенита» на чемпионство выросли до 57,9%.