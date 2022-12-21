Спорт 21 декабря 2022, 13:29 Футболистка молодежной команды ЦСКА умерла в возрасте 17 лет ЦСКА сообщил о смерти футболистки Виноградовой в возрасте 17 лет Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Голкипер молодежной команды женского клуба ЦСКА Виктория Виноградова умерла на 18-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба столичной футбольной команды.

Девушка скончалась 19 декабря, находясь в отпуске. Точные причины ее смерти неизвестны.

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«Мы запомним Вику как всегда готовую прийти на помощь, неравнодушную, отзывчивую и добрую. Не только как отличного игрока, но и замечательного человека. Выражаем глубочайшие соболезнования близким и родным Вики», — сказано в сообщении «армейцев».

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В сезоне-2022 Виноградова защищала цвета молодежной женской команды ЦСКА.

Российский футбольный союз в Telegram-канале также принес соболезнования семье Виноградовой.