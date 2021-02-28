Футболистам США разрешили опускаться на колено ради чернокожих во время гимна

Федерация футбола США (US Soccer) отменила правило, требующее от игроков стоять во время исполнения гимна страны. Информация появилась на сайте организации.

Прежняя политика запрещала вставать на одно колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

За отмену запрета проголосовали более 70% членов федерации, против выступили около 30%.

«Мы знаем, что этот вопрос вызывает разногласия в стране и в мире, так что я не удивлена, что наши члены не проголосовали стопроцентно за то или иное решение», — отметила президент федерации Синди Пэрлоу Коун.

Игрок Национальной футбольной лиги (NFL) Колин Каперник начал преклонять колено во время исполнения гимна США в 2016 году. Так он выразил протест против расового неравенства. Позже NFL запретила такой жест. Запрет на преклонение колена в американском футболе отменили в 2020 году. Решение приняли на фоне протестов в результате гибели афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания.

Некоторые игроки женской сборной США встали на колено во время открытия кубка SheBelieves 18 февраля. После этого состоялось голосование об отмене запрета. Перед последующим матчем 21 февраля команда стояла смирно во время исполнения гимна. Спортсменки заявили, что продолжат выступать против системного расизма.