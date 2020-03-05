Футболиста Тарасова проверили на коронавирус после лечения в Италии

Пассажиров самолета из Италии, включая спортсмена, осмотрели в самолете, а затем и в аэропорту Шереметьево. Футболист рассказал об этом в Instagram.

Заболевание не выявили ни у одного пассажира рейса.

Напомним, Тарасов летал в Италию из-за перелома ноги на тренировке. Ему провели операцию в Риме. Восстановление займет около 3-4 месяцев.

По последним данным, в мире зафиксировано 96 786 случаев заболевания коронавирусом нового типа. 53 610 человек выздоровели. 3 303 заболевших умерло.

В Италии заболели 3 089 человек, 276 выздоровели. Летальных исходов зафиксировано 107.

В России зафиксировали 4 случая заражения. Из них двое человек выздоровели.