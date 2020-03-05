Футболиста Тарасова проверили на коронавирус после лечения в Италии
Полузащитника казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова после лечения в Италии проверили на коронавирус, сообщила «Свободная пресса».
Пассажиров самолета из Италии, включая спортсмена, осмотрели в самолете, а затем и в аэропорту Шереметьево. Футболист рассказал об этом в Instagram.
Заболевание не выявили ни у одного пассажира рейса.
Напомним, Тарасов летал в Италию из-за перелома ноги на тренировке. Ему провели операцию в Риме. Восстановление займет около 3-4 месяцев.
По последним данным, в мире зафиксировано 96 786 случаев заболевания коронавирусом нового типа. 53 610 человек выздоровели. 3 303 заболевших умерло.
В Италии заболели 3 089 человек, 276 выздоровели. Летальных исходов зафиксировано 107.
В России зафиксировали 4 случая заражения. Из них двое человек выздоровели.