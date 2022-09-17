Футболиста «Спартака» дисквалифицировали за нарушение процедуры допинг-контроля | 360°

Спорт 17 сентября 2022, 18:54 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Футболиста «Спартака» дисквалифицировали за нарушение процедуры допинг-контроля «Спартак»: антидопинговый суд Италии дисквалифицировал хавбека Бальде до 5 декабря РИА Новости

Читать 360tv в

Сенегальский нападающий столичного «Спартака» Кейта Бальде дисквалифицирован до 5 декабря 2022 года за нарушение правил процедуры прохождения допинг-контроля. Об этом сообщила пресс-служба «красно-белых».

Соответствующее решение вынес Национальный антидопинговый суд Италии: 27-летний футболист нарушил правила прохождения допинг-контроля во время выступления за «Кальяри» в итальянской Серии А.

Реклама

Согласно действующим нормам Международной федерации футбола (FIFA), все национальные футбольные ассоциации и федерации обязаны признавать санкции, связанные с допинговым контролем.

Реклама

Бальде сможет вернуться для тренировок в общую группу «Спартака» не ранее, чем за 22 календарных дня до конца срока отстранения.

Сенегалец стал игроком «Спартака» в конце августа, присоединившись в качестве свободного агента. Он подписал контракт, рассчитанный до лета 2025 года, написало РИА ФАН.

Бальде успел провести провести за московский клуб один матч, дебютировав в матче чемпионата России с «Зенитом», который «красно-белые» проиграли со счетом 1:2.

Ранее игрок также защищал цвета «Монако», «Интера» и «Сампдории».

0 0 0 0 0 0