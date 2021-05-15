Футболиста «Спартака-2» увезли с поля на скорой

Полузащитника «Спартака-2» Даниила Денисова увезли с поля на машине скорой помощи после того, как ему в лицо попали мячом в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Чертаново». Об этом «красно-белые» сообщили в Twitter.

Это случилось на 10-й минуте первого тайма. Мяч со всей силы попал 18-летнему Денисову по лицу. Врачи оказали игроку помощь, после чего на поле выехала машина скорой помощи.

«Мяч после мощного удара попал в лицо Денисову. Полузащитника „красно-белых“ увозят с поля на машине скорой помощи», — говорится в сообщении.

Футболист находится в сознании, его отправят на обследование.

Встреча команд проходит 15 мая в Москве в рамках 42-го тура первенства Олимп–ФНЛ. На замену Денисову вышел Ильяс Муминов. После первого тайма счет 1:1.

Даниил Денисов провел 33 матча в нынешнем сезоне.

Московский «Спартак-2» выступил в 41 матче и набрал 46 очков. Таким образом, клуб расположился на 15-й строчке в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. «Чертаново» с 27 очками занимает 21-е место.