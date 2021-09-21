Футболиста сборной России могут наказать за празднование гола

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) во время ближайшего заседания рассмотрит нарушение санитарного регламента чемпионата России. Речь идет о поступке Антона Заболотного, который решил отпраздновать единственный гол встречи «Спартака» и ЦСКА.

Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

В рамках восьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги 20 сентября прошел матч ЦСКА против «Спартака». Армейцы обыграли противника со счетом 1:0. Единственный гол забил Антон Заболотный. После этого он забежал на трибуну с болельщиками, чтобы отпраздновать удачный удар.

«На заседании КДК в четверг будет рассмотрено как [нецензурное] скандирование болельщиками обоих клубов, так и нарушение санитарного регламента как зрителями, так и футболистом ЦСКА Заболотным», — сказал Григорьянц.

По регламенту за нарушение обязательных санитарных требований грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.

За время матча против «Спартака» Заболотный получил сразу две желтые карточки — последнюю всего через несколько минут после победного гола. В результате его удалили с поля незадолго до конца встречи.