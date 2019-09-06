Футболиста «Ростова» сравнили с Месси

Лагербек считает, что спортсмены похожи по физиологическим особенностям.

«Норманн повыше Месси. Мне кажется, что его рост 177 сантиметров. Но у него очень низкий центр тяжести. Если сравнивать с Месси, когда дело доходит до центра тяжести… Он фантастический игрок, когда у него мяч», — сообщил Лагербек.

Норманн играет за «Ростов» с 2019-го. Он перешел туда из «Брайтона». Сумма трансфера составила 1,7 миллиона евро. 23-летний норвежец в этом сезоне принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отдал одну результативную передачу.