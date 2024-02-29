Спорт 29 февраля 2024, 18:13 Футболиста Погба дисквалифицировали на 4 года за допинг

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Французский футболист, центральный полузащитник итальянского клуба «Ювентус» Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил сайт la Repubblica.

Отмечается, что суд не поверил в доводы спортсмена о случайном попадании запрещенного вещества в организм.

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Как сообщил RT, ранее в допинг-пробе футболиста обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Это вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.