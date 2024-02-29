29 февраля 2024, 18:13
Футболиста Погба дисквалифицировали на 4 года за допинг
Французский футболист, центральный полузащитник итальянского клуба «Ювентус» Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил сайт la Repubblica.
Отмечается, что суд не поверил в доводы спортсмена о случайном попадании запрещенного вещества в организм.
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Как сообщил RT, ранее в допинг-пробе футболиста обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Это вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.
Допинг
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