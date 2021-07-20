Футболиста отстранили от тренировок в английском «Эвертоне»

Один из футболистов клуба «Эвертон» из Английской премьер-лиги не сможет продолжить работу с командой до выяснения полицейского расследования. Об этом написал RT со ссылкой на сообщение официального сайта клуба.

Предполагается, что речь идет о домогательствах футболиста в адрес несовершеннолетних. Имя игрока представители команды не оглашают. Отмечено, что пока проводится следственная проверка, член их команды не может принимать участие в тренировках вместе с коллективом.