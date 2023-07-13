Спорт 13 июля 2023, 21:07 Футболиста «Монако» Бен-Йеддера обвинили в изнасиловании AFP: французского нападающего «Монако» Бен-Йеддера обвинили в изнасиловании РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нападающего футбольного клуба «Монако» Виссама Бен-Йеддера обвинили в изнасиловании. Об этом сообщило агентство AFP.

Как отметила прокурор Ниццы Ксавье Боном, поступили две жалобы об изнасиловании, которое могло случиться 10 июля во французской коммуне Босолей. ТАСС со ссылкой на телеканал France Info сообщил, что по делу в изнасиловании также обвиняют младшего брата футболиста.

Реклама

Бен-Йеддер играет за клуб «Монако» с 2019 года. В сезоне 2019/20 футболиста признали лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего за клуб спортсмен провел 167 матчей, за которые закатил в ворота соперника 98 мяча и совершил 32 голевые передачи.

В начале года стало известно, что бразильского футболиста Дани Алвеса обвинили в насилии. Как сообщили в прокуратуре, в одном из барселонских клубов он повалил некую девушку на пол в туалете и начал склонять к интиму. Кроме того, спортсмен якобы избил партнершу и совершил в ее отношении действия сексуального характера. В марте Алвес объявил голодовку после того как узнал, что его жена Джоана Санс подала на развод.