Тренер назвал причину смерти 22-летнего футболиста «Локомотива»

Тренер Александр Гришин рассказал, от чего погиб 22-летний футболист московской «Казанки»» Иннокентий Самохвалов. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Об этом Гришин сообщил «РИА Новостям».

«Знаю, то же, что и все пока. Мы сейчас все на карантине, тренировок никаких же нет. Это ужасно… Если медицина допустила его тренироваться, то, наверное, не было никаких проблем (со здоровьем — прим. ред.). Написали нам, что сердечная недостаточность», — сказал настравник.

Ранее стало известно, что на 23-м году из жизни ушел воспитанник столичного «Локомотива» Иннокентий Самохвалов. Он пришел в Академию в третьем классе. У него остались жена и сын. Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки.