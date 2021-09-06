Футболиста «Локомотива» Франсуа Камано не выпустили из Гвинеи

Проблемы с выездом из Гвинеи возникли у нападающего «Локомотива» Франсуа Камано. Об этом сообщил Life.

Как рассказали в пресс-службе футбольного клуба, Камано не может покинуть страну, так как границы закрыты из-за сложной политической ситуации. Ранее в Гвинее состоялась попытка госпереворота.

«„Локомотив“ прилагает все усилия, чтобы нападающий железнодорожников смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве», — заявили в пресс-службе ФК.