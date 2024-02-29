Спорт 29 февраля 2024, 17:18 Футболиста «Ювентуса» Поля Погба дисквалифицировали за допинг Repubblica: футболиста «Ювентуса» Погба дисквалифицировали за допинг на 4 года Maksim Konstantinov / Global Look Press

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Игрока туринского «Ювентуса» и национальной команды Франции Поля Погба дисквалификацировали на четыре года за нарушение правил антидопингового контроля. Об этом сообщил портал La Repubblica.

По данным издания, адвокаты футболиста пытались убедить суд в том, что запрещенные вещества попали в организм спортсмена случайно. Однако их старания не увенчались успехом. При этом Погба отказался признавать себя виновным.

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Футболисту временно запретили участвовать в матчах в сентябре 2023 года после новостей о положительных результатах его допинг-теста. В образце, взятом у футболиста 20 августа после игры первого круга итальянского чемпионата против команды «Удинезе» нашли метаболиты тестостерона. Второй допинг-тест, проба B, подтвердил результат.

Летом 2022 года Погба вернулся в «Ювентус», где ранее играл в период с 2012 по 2016 год. За это время команда становилась чемпионом Италии четыре раза. В текущем сезоне тридцатилетний спортсмен успел поучаствовать в двух играх Серии А. Футболист также входил в состав сборной Франции, завоевавший титул чемпиона мира в 2018 году.