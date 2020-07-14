Футболиста Дзюбу пригласил турецкий клуб

По данным издания, тренерский штаб стамбульского клуба считает Дзюбу опытным форвардом. «Фенербахче» надеется уговорить Дзюбу не продлевать контракт с «Зенитом» и продолжить карьеру в Турции. При этом руководство петербургского клуба сообщило, что также хочет подписать новое соглашение с футболистом.