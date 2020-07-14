Футболиста Дзюбу пригласил турецкий клуб
Капитан сборной России Артем Дзюба может покинуть «Зенит» и стать игроком турецкого «Фенербахче». Об этом сообщил портал «Свободная пресса» со ссылкой на Takvim.
По данным издания, тренерский штаб стамбульского клуба считает Дзюбу опытным форвардом. «Фенербахче» надеется уговорить Дзюбу не продлевать контракт с «Зенитом» и продолжить карьеру в Турции. При этом руководство петербургского клуба сообщило, что также хочет подписать новое соглашение с футболистом.