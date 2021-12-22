Футболист Жирков может войти в состав клуба «Нижний Новгород»

Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков может присоединиться к «Нижнему Новгороду». Клуб, который тренирует Александр Кержаков, предложил спортсмену контракт. Об этом сообщили Inc News со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Генеральный директор клуба Равиль Измайлов заявил, что сейчас футболист обдумывает предложение команды.

Летом Жирков вступил в статус свободного агента после того, как подошел к концу его контракт с «Зенитом».