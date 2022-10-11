Футболист «Зенита» Малком захотел получить российский паспорт | 360°

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Футболист «Зенита» Малком захотел получить российский паспорт

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Легионер из «Зенита» Малком заявил о желании стать российским гражданином. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

По словам спортсмена, таким образом он хочет выразить свое уважение к клубу и к команде.

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«Если это поможет „Зениту“ получить дополнительное место еще для одного иностранца, то в выигрыше останутся все», — процитировала радиостанция «Говорит Москва» слова Малкома.

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Малком выступает за петербургский клуб с 2019 года. Его контракт действует до 2027 года.

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