Спорт

24 ноября 2022, 16:42

Футболист «Зенита» Ловрен назвал Россию лучшим организатором ЧМ в сравнении с Катаром

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Футболист «Зенита» Деян Ловрен, принявший участие в матче сборных Хорватии и Марокко в рамках ЧМ-2022, считает, что чемпионат в России был организован лучше, чем в Катаре. Об этом написал «Спорт-Экспресс».

«Сравнить чемпионаты мира 2018 и 2022? Россия лучше!» — процитировала «Политика сегодня» футболиста.

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Чемпионат мира по футболу стартовал в Катаре 20 ноября. Сборная России не принимает участия в соревнованиях.

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Футбол

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