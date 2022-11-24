24 ноября 2022, 16:42
Футболист «Зенита» Ловрен назвал Россию лучшим организатором ЧМ в сравнении с Катаром
Футболист «Зенита» Деян Ловрен, принявший участие в матче сборных Хорватии и Марокко в рамках ЧМ-2022, считает, что чемпионат в России был организован лучше, чем в Катаре. Об этом написал «Спорт-Экспресс».
«Сравнить чемпионаты мира 2018 и 2022? Россия лучше!» — процитировала «Политика сегодня» футболиста.
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Чемпионат мира по футболу стартовал в Катаре 20 ноября. Сборная России не принимает участия в соревнованиях.
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