Футболист «Зенита» Кузяев рассказал о желании забить «Спартаку»

«Зенит» сразится со «Спартаком» 15 мая в Москве. Полузащитник петербургского клуба Далер Кузяев рассказал о своих планах на матч. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Спортсмен рассказал, что игра будет зрелищной. По его словам, зрители оценят матч. Он подчеркнул, что на данный момент не ощущает усталости, так как ему хватает времени на отдых.

«Мы играем сейчас один раз в неделю, поэтому успеваем отдыхать. К матчу со „Спартаком“ все подойдут в хорошем состоянии», — заверил Далер.

Футболист признался также, что хотел бы забить мяч «Спартаку» в грядущей игре. Он заявил, что хотел бы забрать три очка.