04 июля 2023, 19:10
Футболист Вуячич подписал контракт с казанским «Рубином»
Профессиональный черногорский футболист, полузащитник Игор Вуячич заключил контракт с футбольным клубом «Рубин» из Казани. Об этом сообщил RT.
Спортсмен подписал соглашения с российским клубом на два года. С 2019 года игрок выступал на позиции защитника в футбольном клубе «Партизан», в том же году он дебютировал в составе сборной Черногории.
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Отмечается, что всего за сербскую команду Игор Вуячич провел 129 матчей, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.
Футбол
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