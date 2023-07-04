Спорт 04 июля 2023, 19:10 Футболист Вуячич подписал контракт с казанским «Рубином»

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Профессиональный черногорский футболист, полузащитник Игор Вуячич заключил контракт с футбольным клубом «Рубин» из Казани. Об этом сообщил RT.

Спортсмен подписал соглашения с российским клубом на два года. С 2019 года игрок выступал на позиции защитника в футбольном клубе «Партизан», в том же году он дебютировал в составе сборной Черногории.

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Отмечается, что всего за сербскую команду Игор Вуячич провел 129 матчей, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.