Футболист во время спорного момента устроили драку с противником в Харькове

Скандал произошел во время игры на кубка Харькова по футзалу среди любителей. Футболисты «Status» и «ВиЯр» устроили потасовку после того, как судья показал желтую карточку.

У игрока «ВиЯра» Вячеслава Деменского сдали нервы и он с разбега ударил ногой соперника. Об этом сообщил портал «UA футбол». После этого спортсмены не стали драться, а попытались разнять двух мужчин. Виновника случившегося пришлось силой сдержать и увести.

В итоге арбитр досрочно завершил матч. Счет остался 1:1. Как уточнило издание «Факты и комментарии», Деменского дисквалифицировали на неопределенный срок.

Ранее футболист Роман Широков публично извинился перед арбитром Никитой Данченко за избиение. Бывший участник сборной России назвал свое поведение неприемлемым. При этом он отметил, что судья не назначил очевидный пенальти и показал красную карточку.

Спортсмен напал арбитра во время любительского матча. Теперь последний собирается написать заявление в полицию. Данченко провел в больнице некоторое время после случившегося. Врачи наложили ему несколько швом и детально обследовали.