Футболист «Витесса» послал Слуцкого на тренировке

Инцидент произошел утром 23 октября. В клубе это подтвердили. Все началось с конфликта между Базуром и нападающим Джей-Роем Гротом, в который вмешались другие игроки. Слуцкий удалил Базура с тренировки. Тот, по словам присутствовавших болельщиков, пообещал Гроту, что «достанет его в раздевалке».

Также Базур выругался в адрес Слуцкого.

«Отвали, я не хочу играть за твою команду», — сказал он.

В оригинале игрок заявил: «Fuck off, I don’t want to play for your team», сообщило издание AD.

До перехода в «Витесс» нынешним летом Базур играл в немецком «Вольфсбурге». В составе нидерландской команды он стал автором двух голов в девяти играх национального чемпионата.

Слуцкий возглавляет «Витесс» с 2018 года. До этого он руководил сборной России и ЦСКА.

В августе Базур уже ругался со Слуцким. После конфликта в тренажерном зале футболист провел один матч в запасе, уточнили «Известия». Затем он принес извинения тренеру.