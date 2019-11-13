Футболист Вилья решил завершить карьеру

Испанский футболист Давид Вилья заявил о завершении своей карьеры. Он сообщил, что этот сезон, в котором он выступает за японский «Виссел Кобе», станет для него последним.

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«После 19 лет профессиональной карьеры я решил уйти из футбола в конце этого сезона. Спасибо всем командам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться карьерой мечты».

В Twitter он также отметил, что хочет победить в Кубке императора. Его финал пройдет 1 января 2020 года. «Виссел Кобе» нужно провести еще три матча в чемпионате Японии и осилить полуфинальную игру в Кубке императора.

Давид Вилья считается лучшим бомбардиром в истории испанской сборной. На его счету 59 забитых мячей в 98 матчах. Вместе с командой Испании он стал чемпионом Европы 2008 года и чемпионом мира 2010 года. В разное время спортсмен играл за клубы «Валенсия», «Барселона» и «Атлетико. Вилья начал играть за японскую команду «Висел Кобе» в 2019 году.