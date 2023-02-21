21 февраля 2023, 18:55
Футболист «Урала» Эрик Бикфалви назвал причину успеха его клуба
Румынский футболист, нападающий клуба «Урал» назвал менталитет главного тренера Виктора Гончаренко главной причиной успеха клуба. Об этом сообщил ТАСС.
По мнению игрока, екатеринбургскому футбольному клубу удалось подняться в турнирной таблице Российской премьер-лиги благодаря требовательности тренера и его складу ума.
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По данным РИА ФАН, клуб под руководством Гончаренко из 18 матчей проиграл всего пять. Следующий матч «Урал» проведет 22 февраля.
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