Спорт 21 февраля 2023, 18:55 Футболист «Урала» Эрик Бикфалви назвал причину успеха его клуба

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Румынский футболист, нападающий клуба «Урал» назвал менталитет главного тренера Виктора Гончаренко главной причиной успеха клуба. Об этом сообщил ТАСС.

По мнению игрока, екатеринбургскому футбольному клубу удалось подняться в турнирной таблице Российской премьер-лиги благодаря требовательности тренера и его складу ума.

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По данным РИА ФАН, клуб под руководством Гончаренко из 18 матчей проиграл всего пять. Следующий матч «Урал» проведет 22 февраля.

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