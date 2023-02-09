Спорт 09 февраля 2023, 11:42 Футболист украинской сборной избил россиянина на сборах в Турции Футболист украинской сборной Сикан напал на россиянина во время сборов в Турции

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Игрок сборной Украины по футболку и ФК «Шахтер» Даниил Сикан подрался на сборах в Турции с гражданином России, который отдыхал в одном из местных отелей. Об этом сообщил украинский YouTube-канал «Взбiрна».

Источник уточнил, что россиян, увидев Сикана, стал выкрывать фразы в поддержку России. Тогда нападающий «Шахтера» ударил оппонента и сбил его с ног. Пострадавшего госпитализировали, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Известно, что футбольный клуб смог уладить ситуацию мирным образом.

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Ранее во время матча игрок «Марселя», украинец Руслан Малиновский, обнялся с представлявшим ФК «Монако» россиянином Александром Головиным. Украинские СМИ негативно отреагировали на этот поступок.

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В итоге Малиновскому пришлось извиниться. Он заявил, что Головин подошел к нему после игры поздороваться. По словам украинского спортсмена, он машинально ответил российскому футболисту.